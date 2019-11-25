قلة النوم وسيلة لعشرات الأمراض والمشاكل.. تعرف عليها

قلة النوم قد تؤدي لارتكاب أخطاء بعضها مكلف للغاية، وقد تضع صاحبها موضع الخطر والموت.

ووفقا لوكالة سكاي نيوز، فإن النوم الجيد هو المفتاح للحفاظ على الصحة البدنية والمعرفية، والجسم يعرف ذلك غريزيا.

وشدد الباحثون على أن النوم يحمي صحة الأوعية الدموية، ويساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

وربما يعطي استجابة مناعية معززة، على العكس، قد تؤدي قلته إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والإسهام في الاكتئاب، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكر.

وحذر بعض الباحثين، من أن قلة النوم يمكن أن يؤثر على جوانب الذاكرة والإدراك البصري.

لدرجة أن القيادة بعد ليلة بلا نوم يمكن أن تكون خطيرة مثل القيادة في حالة سكر.

وأجرى باحثون، من مختبر النوم في أمريكا مزيدًا من الأبحاث حول النوم والانتباه والأداء المعرفي العالي المستوى.

وتبين أن انعدام النوم له تأثير مهم، ليس فقط على مدى القدرة على الحفاظ على التركيز، ولكن أيضًا على مدى القدرة على إتباع الإجراءات المعقدة.