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فيصل بن فرحان يرأس وفد المملكة في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      25 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

القاهرة : واس

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة جمهورية العراق، وبحضور معالي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وذلك لبلورة موقف عربي جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة التي عدّت الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي غير متعارض مع القانون الدولي.

ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الدورة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ويناقش الاجتماع كيفية التعامل مع الخطوة الأمريكية العدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنتهكة بصورة جسيمة للقوانين والشرعية الدولية، بوصفها محاولة لشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

صحيفة البلاد

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