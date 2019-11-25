سيارة تالفة بـ3 ملايين ريال في الرياض

الرياض – خالد بن مرضاح

لم يعد شعار موسم الرياض التخيل فقط بل ما يمكن التنبؤ به حيث صعد سعر سيارة تالفة من 20 الف ريال ليتسابق مشترون على الفوز بها عارضين 3 ملايين ريال على أرض معرض الرياض للسيارات.

يشير رئيس هيئة الترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ إلى أن سيارة مازيراتي متهالكة عمرها 58 عاماً من طراز GT500 كوبيه والتي عادت للرياض بعد جولتها في مزادات عالمية بعد صعود قيمتها من 20 ألف ريال إلى 3 ملايين ريال.

و قال آل الشيخ عنها: من سيارة تشليح تالف في السعودية بعشرين الف ريال إلى مزادات عالمية في امريكا وتعود مجددا إلى الرياض. مازيراتي وصلت قيمتها إلى ٣ مليون ريال هنا أحكيكم عن اغتنام الفرص”.

وعرضت السيارة الثمينة موديل 1961م بجوار سيارات نادرة وثمينة تم جلبها من أمريكا وبريطانيا وألمانيا في معرض الرياض للسيارات.

وتعود ملكية مازيراتي جي تي 5000 كوبيه للمواطن ربيعان الربيعان حيث اشتراها من ضمن عدد محدود منها صنعتها شركة “كاروزيريا تورنج سوبرليغيرا” المتخصصة في صناعة الهياكل.