الرياضة

هل يعود المنتخب السعودي من الدوحة باللقب؟

خليجي 24 : بعثة الأخضر تصل إلى الدوحة

محمد ابو الوفاaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      25 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة خليجي 24 التي تستضيفها قطر في الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 7 ديسمبر القادم.

ونشر الحساب الرسمي للأخضر صورًا من وصول البعثة إلى مطار الدوحة عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة ضد الكويت 27 نوفمبر على أرضية ملعب عبد الله بن خليفه بالدوحة.

بينما تضم مجموعته كل من البحرين وعمان إلى جانب الكويت التي فازت باللقب في عشر مناسبات برقم قياسي.

وشملت المجموعة الأولى قطر صاحبة الأرض والضيافة مع منتخبات الإمارات واليمن والعراق.

محمد ابو الوفا

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