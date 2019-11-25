خليجي 24 : بعثة الأخضر تصل إلى الدوحة

وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم إلى الدوحة للمشاركة في بطولة خليجي 24 التي تستضيفها قطر في الفترة من 26 نوفمبر الحالي إلى 7 ديسمبر القادم.

ونشر الحساب الرسمي للأخضر صورًا من وصول البعثة إلى مطار الدوحة عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويخوض المنتخب السعودي أولى مبارياته في البطولة ضد الكويت 27 نوفمبر على أرضية ملعب عبد الله بن خليفه بالدوحة.

بينما تضم مجموعته كل من البحرين وعمان إلى جانب الكويت التي فازت باللقب في عشر مناسبات برقم قياسي.

وشملت المجموعة الأولى قطر صاحبة الأرض والضيافة مع منتخبات الإمارات واليمن والعراق.