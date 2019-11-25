التكنولوجيا متابعاتخطورة لا تتوقعها لأوراق الشجر المتساقط على سيارتك نرمين عباسaccess_time28 / ربيع اﻷول / 1441 هـ 25 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : نرمين عباس أوصي نادي سيارات أوروبا بضرورة إزاحة ورق الشجر المتساقط على السيارة بفصل الخريف بشكل منتظم وأوضح النادي الألماني، أن أوراق الشجر قد تتسبب في انسداد قنوات تصريف المياه بالسيارة كما أن الأوراق تمتص الرطوبة وتفرز حمضا يُلحق الضرر بالطلاء والجسم ولتجنب هذه الأضرار يجب إزالة أوراق الشجر المتراكمة على السيارة بواسطة اليد على نحو منتظم حتي لا تتعرض السيارة للتلف بالطلاء والجسم الخاص بها مرتبط