إجماع عربي رفضاً للقرار الأميركي شرعنة الإستيطان

القاهرة : متابعات

شدد وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع عقد الإثنين، على رفضهم للقرار الأميركي الأسبوع الماضي الاعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة.

وأكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الاثنين، أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية وفقا لـ”العربية”.

وعن القرار الأميركي بشأن الاعتراف بشرعية الاستيطان أكد رفض المملكة للموقف الأميركي الجديد تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما شدد على أن المملكة ستواصل دعمها لفلسطين حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه.

من جانبه، اعتبر أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن القرار الأميركي أمر مؤسف وله تأثير سلبي على أي أفق لتحقيق السلام في المستقبل، مضيفاً “أن الإدارة الأميركية أنهت بذلك دورها كوسيط في مفاوضات السلام”.