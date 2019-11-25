أمير الشرقية يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

الدمام : واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، بمكتبة بديوان الإمارة اليوم، عدداً من الضباط من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم لهذه الرتب.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- للقطاعات الأمنية من دعم واهتمام، مؤكداً أن منسوبي القطاعات الأمنية قد تحملوا أمانة عظيمة تجاه الدين ثم الملك والوطن، وواجبهم العمل بالتفاني والإخلاص من أجل أداء هذه الأمانة، مبيناً سموه أن بجهود الجميع تتواصل مسيرة النماء والتطور، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد.

وقد قلد سموه الرتب الجديدة لكل من اللواء أيمن بن عبدالله العزاوي، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، واللواء علي بن مرعي القحطاني قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، واللواء ظافر الشهري مدير شرطة القطيف، والعميد المهندس علي بن محسن الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية، والعميد حسن بن ناصر الخميس قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، والعميد زياد الرقيطي مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المنطقة الشرقية.

وأعرب المترقون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بتقليدهم الرتب، والكلمات التوجيهية التي تفضل بها، راجين من الله التوفيق والإعانة لأداء الواجب.