أمريكا: تعليق حسابات نظام الملالي بمواقع التواصل

واشنطن – البلاد

طالبت الخارجية الأمريكية فيسبوك وتويتر وانستجرام بتعليق حسابات قادة نظام طهران إلى حين عودة خدمة الإنترنت في ايران، التي حجبت كليًا أو جزئيًا منذ اندلاع الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد البترولية قبل 10 أيام.

وقال براين هوك المبعوث الأمريكي لايران في مقابلة مع بلومبيرج: “إنه نظام شديد النفاق. يقطع إنترنت في حين تستمر الحكومة في استخدام حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “ندعو شركات شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وانستجرام وتويتر إلى تعليق حسابات المرشد الإيراني،علي خامنئي، ووزير الخارجية، جواد ظريف، والرئيس حسن روحاني، حتى يعيدوا خدمة انترنت لشعبهم”.

وقال هوك “قطع النظام الإنترنت لانه يحاول اخفاء أعداد القتلى والمآسي التي تسبب فيها لآلاف المتظاهرين في البلاد”. وكانت واشنطن قد فرضت الجمعة الماضية عقوبات بحق وزير الاتصالات الايراني، محمد جواد اذري جهرومي، وذلك “لدوره في الرقابة الواسعة على الإنترنت” في ايران.

وسبق ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة بالفارسية، الجمعة، المتظاهرين الإيرانيين إلى إرسال كل دليل على “قمع” من السلطات الإيرانية إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أنهم “سيعاقبون على تلك التجاوزات”. وقد قدرت إحصائية شركة “نت بلاكس” لخدمات الإنترنت أن خسائر إيران من قطع الإنترنت 369 مليون دولار يوميًا.