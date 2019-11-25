أمانة عسير وبلدياتها تغلق 187 منشأة مخالفة خلال أسبوع

أبها : واس

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 7850 ألف كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة خلال حملة الرقابة البلدية على المنشآت التجارية والمهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الحملة جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين, مشيراً إلى أنه تم رصد نحو 995 مخالفة صحية, وإغلاق 187 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك بعد أكثر من 1932 جولة ميدانية قام بها المراقبين منذ انطلاق حملة غذاؤكم أمانة, لافتاً إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وانتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها.