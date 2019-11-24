وفاة شاب و4 حالات اختناق بحريق المنزل الشعبي

المدينة المنورة ـ محمد قاسم

لقي شاب في الـ20 من عمره حتفه إثر حريق اندلع في صالة بمنزل شعبي بحي الربوة في المدينة المنورة، فيما تعرض 4 آخرين إلى الاختناق بالدخان جراء الحريق ، وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني أن بلاغاً ورد لإدارته يوم أمس عن حريق في منزل بحي الربوة بالمدينة المنورة، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد، وتمت مباشرة عمليات إطفاء الحريق والسيطرة عليه وإخماده

لافتا إلى انه نتج عن الحادث خمس إصابات اختناق بالدخان تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى أربع حالات وضعها الصحي مطمئن ، والخامسة لشاب يبلغ من العمر ٢٠ عاماً توفي لاحقاً بالمستشفى، مؤكداً أنه تم تسليم الموقع للجهات المختصة؛ لاستكمال التحقيقات.