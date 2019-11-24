نظام الملالي يعيش أصعب أيامه

طهران – وكالات

أقر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي الربيعي، أن البلاد تعيش أصعب أيامها، وأن اعتبار العقوبات “لا شيء” يعد بمثابة خطأ استراتيجي، بحسب تعبيره.

وكانت تقارير كشفت أن حملة اعتقالات واسعة بدأت داخل جامعة “طهران”، حيث تم اعتقال عشرات الطلاب على خلفية الاحتجاجات ، وتزامن ذلك مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد أذري، رداً على وقف النظام الإيراني خدمة الإنترنت خلال الاحتجاجات.

وقطعت إيران خدمة الإنترنت للتغطية على قمعها للتظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء البلاد وذلك احتجاجاً على رفع أسعار البنزين. في غضون ذلك قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، إن سبب الاحتجاجات الرئيسي في إيران هو سوء إدارة النظام وليس العقوبات المفروضة. وكشف بومبيو، بحسب ما نقل عنه موقع قناة “إيران إنترناشيونال-عربي”، أنَّه تم فرض عقوبات على وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، لدوره في قطع الإنترنت، وحرمان الشعب الإيراني من التداول الحر للمعلومات ،

مؤكدا أنه حق أساسي لكل إيراني أن يتواصل بحرية مع الآخرين، مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية سعت لحرمان الشعب من أن يُسمع صوته. وفي وقت سابق أكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستحاسب مسؤولي النظام الإيراني الذين يقمعون بعنف الشعب.