محافظ الخبر يتوج الفائزين والفائزات بسباق الجري الخيري

الخبر – حمودالزهراني

توج محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان، الفائزين والفائزات بسباق الجري الخيري السنوي الـ (24) بالخبر، الذي حمل في نسخته الحالية شعار «بالذوق نرتقي»، حيث تزينت الخبر مساء أمس (السبت) ابتهاجا بالكرنفال الرياضي الخيري السنوي، والذي كان شاهدا على مشاركة أكثر من (8) آلاف متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية قاطعين خمسة كيلومترات هو طول السباق لهذا العام السباق، والذي انطلق في الـ (9) صباحا، وبلغت الجوائز المقدمة لجميع الفائزين في مختلف فئات السباق ما يعادل الـ (180) ألف ريال سعودي، إضافة لعدد من الجوائز النقدية وسيارة.

وشهد الحفل الختامي حضور معالي الدكتور عبدالله الربيش مدير جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل حيث كان للجامعة مساهمات فعالة في إنجاح السباق من خلال توفير سيارات الإسعاف والدعم في عدة جوانب كشريك فعال.

كما تواجد رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق عبدالعزيز التركي والذي اشاد بما وصل له هذا المهرجان السنوي الخيري من نجاحات مع مرور هذه السنوات التي نظم فيها هذا الحدث برعاية أمير المنطقة الشرقية .

كورنيش الخبر شاهد على السباق النسائي الثاني

وشهد السباق في نسخته الـ (24) إقامة سباق خاص بالإناث للعام الثاني على التوالي، لكن الاثارة تمثلت هذا العام في إقامته بنفس المسار الذي يقام فيه سباق الرجال وذوي الإعاقة الخاصة، عقب أن كان يقام السباق الخاص بهن على ملعب جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام في الموسم الماضي.

نجاح منقطع النظير

وحقق سباق الجري الخيري السنوي الـ (24)، نجاحا منقطع النظير، عقب الجهود الكبيرة التي بذلت والتكاتف المثير الذي حضر بين أعضاء اللجان العاملة، في الوقت الذي ساهم الدور الإيجابي والفعال الذي قدمته الجهات المشاركة في وصول نسبة المشاركة إلى مستويات عالية جدا.

أما الدور الأكبر فكان لإمارة المنطقة الشرقية التي لم يتوقف دعمها للسباق، نظير حرصها على أن يحظى بالنجاح الذي يسعى له الجميع، وهو ما تحقق بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بتعاون الجميع واستشعارهم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

خدمة الشباب

جنى السباق ثماره الهادفة إلى توظيف الرياضة في خدمة الشباب والمجتمع، حيث شهد مشاركة كبيرة جدا، وحضورا مميزا وتنافسا نزيها خلال مجريات هذه التظاهرة الاجتماعية والكرنفال الرياضي الفريد من نوعه، مما يشير إلى حرص الجميع على ممارسة الرياضة، وانتشار ثقافتها بين الجيل الشاب.

أجواء حماسية

أكثر من (8) الاف متسابق ومتسابقة شاركوا بفعالية كبيرة في سباق الجري الخيري السنوي الـ (24)، وأضفوا بحماسهم ومثاليتهم الكثير من الإثارة على أجواء السباق، فقد توج في السباق المفتوح المتسابق «عبدالله جود» بدرع المركز الأول ومبلغ (6000) ريال، وحل في المركز الثاني المتسابق «محمود علي» الذي تحصل على مبلغ (4000) ريال، فيما جاء في المركز الثالث المتسابق «يوسف العسيري» متحصلا على مبلغ (3000) ريال.

أما في الجانب النسائي فقد توجت المتسابقة الأمريكية «فيونا سميث» بدرع المركز الأول وتحصلت على مبلغ (٦٠٠٠) ريال، فيما حلت في المركز الثاني المتسابقة السعودية «مزنة النصار» وتحصلت على مبلغ (٤٠٠٠) ريال، وجاءت المتسابقة الاذربيجانية «زهرة كوليف» في المركز الثالث متحصلة على مبلغ (٣٠٠٠) ريال.

تواجد العوائل أضفى السعادة

وحرص المتسابقون على التواجد بشكل مبكر في موقع السباق، من أجل أن يكونوا في كامل جاهزيتهم لخوضه، فيما تواجدت العائلات والأصدقاء في أرض الحدث، من أجل متابعة الأبناء والأصدقاء ودعمهم وتحفيزهم أثناء سير السباق، وأعطى هذا الحضور صورة متميزة للسباق، حيث اكتظت الممرات والطرق المؤدية للسباق بالعديد من العائلات منذ الظهيرة وحتى انتهاء وقت السباق.

تألق خاص لذوي الاحتياجات الخاصة

تحصل على جائزة المركز الأول في سباق ذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقة الحركية/‏‏‏‏3 المتسابق (عبدالله غازي) وتوج بدرع ومبلغ (٣٠٠٠) ريال، بينما تحصل على المركز الأول لذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقة البصرية (سهل النشاش) وتوج بدرع ومبلغ (٣٠٠٠) ريال، وتحصل على المركز الأول لذوي الاحتياجات الخاصة للإعاقة الحركية/‏‏‏‏2 (عماد خواجة) وتوج بدرع ومبلغ (٣٠٠٠) ريال، فيما تحصل على المركز الأول لذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقة السمعية (علي الخضراوي) وتوج بدرع ومبلغ (٣٠٠٠) ريال، وتحصل على المركز الأول لذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقة الذهنية (فارس قروي) وتوج بدرع ومبلغ (٣٠٠٠) ريال، في الوقت الذي تحصل فيه (يحيى الشاجري) على المركز الأول لذوي الاحتياجات الخاصة لإعاقة الشلل الدماغي، متوجا بدرع ومبلغ (٣٠٠٠) ريال.

أجواء مثيرة وحماسية

وفاز في سباق خمسة كيلومترات للفئات العمرية (16) سنة فما دون المتسابق (سويد العجمي)، متحصلا على مبلغ (١٥٠٠) ريال، وتحصل على المركز الأول في الفئة العمرية (30 – 45) سنة المتسابق (فايز العتيبي)، وتوج بدرع ومبلغ (١٥٠٠) ريال، كما تحصل على المركز الأول في الفئة العمرية (46 – 59) سنة المتسابق (جاسم الخضير)، وتوج بدرع ومبلغ (١٥٠٠) ريال، وتحصل على المركز الأول في الفئة العمرية (60 – 69) سنة المتسابق (محمد الدوسري)، وتوج بدرع ومبلغ (١٥٠٠) ريال، بينما تحصل على المركز الأول في الفئة العمرية (70) عاما فما فوق المتسابق (نيل روكر) وتوج بدرع ومبلغ (١٥٠٠) ريال.