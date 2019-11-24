ليفربول مهنئاً الهلال: “كفو” ونراكم قريباً بالمونديال

الرياضةليفربول مهنئاً الهلال: “كفو” ونراكم قريباً بالمونديال صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1441 هـ 24 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد : متابعات هنأ نادي ليفربول الإنجليزي فريق الهلال وذلك بعد حصده لقب دوري أبطال آسيا 2019 على حساب فريق أوراوا الياباني. وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي في “تويتر” الناطق باللغة العربية: كفو يا شباب الهلال كفووو، تهانينا لنادي الهلال الذي يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية رفقة الريدز والسد القطري والترجي التونسي.. نراكم قريبًا في مونديال الأندية. مرتبط