حصيلة أمطار مكة .. حالة وفاة وإنقاذ محتجزين بالسيول

مكة المكرمة ــ ياسر بن يوسف

بلغت حصيلة تداعيات الأمطار التي هطلت يوم أمس الأول وصباح امس السبت في منطقة مكة المكرمة حالة واحدة وإتقاذ آخرين من بطون الأدوية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان توفي مواطن شرق محافظة القنفذة ليلة أمس الجمعة نتيجة الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة وتسع محافظات هي “القنفذة والعرضيات وميسان والليث وأضم وبحرة والجموم ورنيه والطائف”، تراوحت غزارتها بين خفيفة إلى متوسطة وسالت على إثرها عدة أودية جنوب وجنوب شرق منطقة مكة المكرمة.

وأضاف: تلقى الدفاع المدني العديد من البلاغات التي تعاملت معها الفرق الميدانية فور ورودها، ومنها انجراف مركبة بوادي شسع شرق محافظة القنفذة، حيث تم العثور على قائدها من قبل ذويه بعد أن فارق الحياة على بعد ثلاثة كيلومترات من انجراف المركبة، بينما نجا مواطن بعد أن علقت مركبته بنفس الوادي.

وأضاف في وادي الرطيات على مسافة ٣٠ كيلومتر شرقي محافظة الليث، احتجزت المياه شخصًا داخل مركبته ببطن الوادي وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه إلى منطقة آمنة وهو بصحة جيدة ن كما تم إنقاذ عائلة علقت مركبتهم على طريق مكة القديم صباح امس السبت .

وأشار إلى أن فرصة هطول أمطار على منطقة مكة المكرمة لازالت قائمة بحسب ما يرد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.