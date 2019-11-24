الاتحاد يعود إلى الانتصارات من بوابة الاتفاق

البلاد : متابعات

خرج الاتحاد من دوامة هزائمه التي استمرت طوال مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعدما حقق فوزا مثيرا 2 / 1 على مضيفه الاتفاق اليوم الأحد في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر بترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد الاتفاق، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، عند عشر نقاط في المركز الثالث عشر.

وأخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وجاءت الإثارة مع الشوط الثاني، بعدما افتتح الاتحاد التسجيل عبر لاعبه عبدالإله المالكي في الدقيقة 51، لكن الاتفاق أدرك التعادل في الدقيقة 62، بعدما أحرز زياد الصحفي لاعب الاتحاد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

واضطر الاتفاق للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 73، بعدما تلقى لاعبه سوليماني دواكارا البطاقة الحمراء، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل الاتحاد النقص العددي في صفوف الاتفاق، ليحرز الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما سجل سيدريك يامبيري لاعب الاتفاق هدفا عكسيا في شباك فريقه في الدقيقة 77.