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الإطاحة بمحتال الذهب والمجوهرات بجدة

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      24 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة من الإطاحة بمواطن يمتهن الاحتيال على محال الذهب والمجوهرات .

وأفاد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أن المُتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين في محال بيع الذهب والمجوهرات، وإيهامهم بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

صحيفة البلاد

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