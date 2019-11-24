استئصال عضلات “بوباي روسيا”

موسكو ـ وكالات

خضع لاعب كمال أجسام لعملية جراحية لإزالة عضلات من ذراعيه، بعد أن حقنها بمواد خطيرة أدت لانتفاخها بشكل غير طبيعي. وقالت صحيفة “نيويورك بوست” إن لاعب كمال الأجسام الروسي كيريل تيريشين خضع لأول عملية جراحية من أصل ثلاثة عمليات ، من أجل إزالة حوالي كيلو ونصف من الأنسجة العضلية “الميتة”، بعد حقن خطير لمادة “سينثول” في العضلة ذات الرأسين.

وانتشرت صور غريبة للاعب كمال الأجسام، الذي يظهر بجسد نحيل وعضلات ضخمة بشكل غير طبيعي أعلى الذراعين. واستخدم تيريشين الملقب بـ”بوباي روسيا”، نسبة للشخصية الكرتونية ذات العضلات الكبيرة، حقن “هلام البترول”، لتعزيز حجم ذراعيه.

وتم إخبار تيريشين إنه يمكن أن يموت أو يواجه بتر طرفيه العلويين إذا لم يقم بـ”إجراء تصحيحي”، قبل أن يخضع لعملية جراحية بمساعدة ناشطة روسية تدعى ألانا مامايفا، وفقا للصحيفة.