وفاة شخص وانقاذ أسرة وزوجين احتجزتهم السيول في منطقة مكة المكرمة

جدة- ياسر بن يوسف

توفي مواطن أمس (الجمعة) شرق محافظة القنفذة جراء الأمطار التي هطلت على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة .

ونجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة في إنقاذ شخص احتجزته مياه السيول بوادي الرطيات، الذي يبعد 30 كيلومتراً شرق محافظة الليث.

كما تمكنت الفرق من إنقاذ أسرة احتُجزت داخل تجمع مياه بشارع عكرمة بالمحافظة، حيث أكد الدفاع المدني في بيان اليوم (السبت) أن جميع أفراد الأسرة بصحة جيدة.

من جهة أخرى، أنقذ رجال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة رجلاً وزوجته احتجزتهما مياه الأمطار على طريق مكة – جدة القديم داخل مركبتهما، وهما بصحة جيدة.

وشهدت الليث وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الليلة الماضية وصباح هذا اليوم هطول أمطار غزيرة، تسببت في جريان الأودية والشعاب .