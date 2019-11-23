محمد رمضان يشعل مسرح الجنادرية ويفاجئ الجمهور

الرياض – خالد بن مرضاح

أحيا الفنان المصري محمد رمضان حفله الأول بالسعودية بموسم الرياض وعلى مسرح الجنادرية في معرض الرياض للسيارات، وفاجأ الجمهور بصعوده على المسرح في سيارة كبيرة، وبدأ باستعراض على أغنيته الشهيرة “مافيا”، ولاقى الحفل تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم رمضان مجموعة من أشهر أغانيه التي طرحها في الفترة الأخيرة أبرزها “100 مسا” و”أقوى كارت في مصر” و”نمبر وان” و”الملك” و”السلطان” و”هتولع” و”القمر” و”زلزال” و”فيرس” وغيرها من الأغاني والاستعراضات في الحفل.

كما قدم مفاجآت للجمهور منها تقديمه لأول مرة أغنية “كازانوفا” والتي لم يطرحها بعد بالاضافة إلى أغنيته الأخيرة “ماني- الفلوس” وكذلك قدم لأول مرة أغنيته في فيلم “قلب الأسد” مع فريق “المدفعجية”

مفاجآت الحفل

وشهد الحفل الكثير من الأحداث والمفاجآت، حيث دخل محمد رمضان المسرح بسيارة فارهة وسلاح رشاش، يشبه كثيرًا رجال ألمافيا أثناء تبادلهم صفقات مشبوهة ليصاحبه إطلاق نار، ثم انفجار هائل ليعلن بدء الحفل وفي لقطة حماسية، أراد بها رمضان زيادة شغف الجمهور، قام بركوب سكوتر وأثناء نزوله كاد أن يسقط أرضًا لولا أنه تمالك نفسه.

وأدى الفنان محمد رمضان أغنيته السلطان بشكل بات أكثر واقعية، حيث دخل محمولاً على الأعناق ويرتدي التاج والصولجان.

وتعود رمضان على مفاجأة جمهوره دائما، فلم يجد بداً من المخاطرة، حيث تعلق بحبل من ظهره وربط في ونش صغير، وقام برفعه حتى يتمكن من الطيران وأداء أغنيته الشهيرة نمبر وان. يذكر أن محمد رمضان نشط مؤخرا في مجال الغناء، وقدم العديد من الأغاني على طريقة الفيديو كليب التي حققت نسب مشاهدة عالية، أبرزها ”إنساي“ مع المغربي سعد لمجرد و“فيروس“ و“مافيا“ و“أنا الملك“ و“نامبر وان“ و“عايزينها فوضى“ وغيرها.

وكشف محمد رمضان خلال الحفل عن السبب الحقيقي وراء اتجاهه للغناء، موضحًا أنه يتلقى هذا السؤال كثيرًا ويقال له: “أنت غنيت ليه أنت راجل ممثل”، ورد: “الحقيقة ان الذي خلاني أغني انتوا”.

وقال: “أنا عملت أغنية على أنها إعلان والحقيقة أنها تخطت حدود الإعلان واتغنت في الأفراح وكل مكان وجمهوري طلب أغنية تانية وكانت (نمبر وان) ونجحت”.

وكان الفنان محمد رمضان هو «المشتري الثاني» ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم، في معرض الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس، ويستمر حتى 26 نوفمبر 2019م.

وكان نجم الكرة البرازيلية رونالدينيو، اقتنص مع انطلاقة المعرض سيارة أستون مارتن طراز (رابيد AMR).