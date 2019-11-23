تعزيز المشاركة المجتمعية بتعليم وادي الدواسر

وادي الدواسر – البلاد

أكد مُدير التعليم في محافظة وادي الدواسر، الدكتور أحمد بن خضران العُمري على أن المشاركة المجتمعية عملية تعكس رغبة المجتمع واستعداده للاندماج والمساهمة الفعالة في تحسين التعليم وتطويره ، خاصة وأن العملية التعليمية اليوم أصبحت لاتعتمد اعتماداً كلياً على المدرسة وحدها ، بل تطورت وانتشرت لتشمل الى جانب المدرسة ، الأسرة والمجتمع ، لمواجهة التحديات التي تحول دون تحقيق أهداف المنظومة التعليمية .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها بعد نهاية الدوام الرسمي لمدرسة نزوى الابتدائية والمتوسطة للبنات رافقه فيها عددٍ من أولياء أمور الطالبات للاطلاع على تجربة المدرسة في تفعيل مبادرة ارتقاء.

وأوضح مُدير التعليم أن المشاركة المجتمعية أصبحت اليوم ضرورة ولايمكن أن تكون حقيقية إلا بتعليم المستهدفات من الطالبات ليصبحن قوة منتجة في المجتمع ، ويتحملن المسؤولية في مساعدة المدرسة على تحسين جودة المنتج التعليمي .

وبارك العُمري في كلمة له بسجل الزيارات جهود المدرسة وقائدتها ابتسام آل جوبان في تهيئة مناخ تربوي قائم على المشاركة الفاعلة والتواصل بين الإدارة والمدارس والطالبة.