الجبير : على العالم أن يتحد ضد تصرفات إيران العدائية

المنامة : متابعات

شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير ، على ضرورة أن يتحد العالم ضد تصرفات إيران العدائية .

وحمل الجبير خلال كلمة له في مؤتمر المنامة السنوي في العاصمة البحرينية ، إيران المسؤولة عن الاعتداء على منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية، في سبتمبر الماضي.

وقال “طلبنا من المجتمع الدولي والأمم المتحدة المشاركة من خلال مفتشين في التحقيق بهجمات بقيق وخريص، وكذلك من دول صديقة، وسيتم الكشف عن النتائج”.

وتابع “ما هو واضح تمامًا أن الصواريخ والطائرات دون طيار التي استخدمت في الهجمات صنعت في إيران، وأن الهجوم حدث من الشمال وليس من الجنوب”.

وأردف “لذلك نحمّل إيران المسؤولية، ونتوقع من المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات لمحاسبتها. أوضحنا مرارا أننا لا نريد الحرب، لكن في الوقت نفسه لا يمكن السماح للإيرانيين بالهروب من الحساب”.