أبل تزيل تقييمات الجمهور من صفحات منتجاتها على الانترنت

قامت شركة أبل الأمريكية ، بإزالة قسم التقييمات والمراجعات Ratings & Reviews بصمت من متجرها على الإنترنت، ومن جميع صفحات المنتجات بموقعها على الإنترنت في الولايات الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا.

وبحسب ما ذكرته مجلة “india today”، من غير الواضح حاليًا ما الذي دفع أبل إلى اتخاذ هذا القرار، ولا متى ستعيد أبل خيار قراءة آراء العملاء بمنتجاتها، وبما أن هذا التغيير في متاجر أبل الإلكترونية في كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، فمن المعتقد أنها خطوة مقصودة من الشركة وأنه ليس مجرد خطأ.

وذكر موقع Appleinsider“

ومن الممكن أن يؤدي هذا التغيير إلى الإضرار بصورة شركة أبل وجعلها أقل مصداقية للمشترين المحتملين، وتتزامن هذه الخطوة مع مقطع فيديو نشره حساب التصوير الفوتوغرافي الشهير Fstoppers يوم 16 نوفمبر الجاري على موقع “يوتيوب”، والذي أظهر فيه مجموعة من المراجعات السلبية لحاسوب أبل المحمول الجديد MacBook Pro