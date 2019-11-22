30 شاحنة إغاثية تعبر منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات يمنية

منفذ الوديعة : واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 30 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 16 نوفمبر 2019م حتى 21 نوفمبر 2019م تحمل 203 طنًا و100 كيلو غرام أدوية طبية و333 سلة غذائية تزن 24 طنًا و642 كيلو غرام و20 طنًا و160 كيلو غرام من المواد الإيوائية تحتوي على 160 خيمة و320 بطانية، و 300 طن تشتمل على 37,500 كرتون من التمور، تستهدف محافظات مأرب، وتعز، وعدن، حضرموت، والمهرة، و الحديدة، والجوف.

وهذه المعونات تأتي امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.