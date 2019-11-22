دوري أبطال آسيا: استفتاء رسمي يرجح فوز الهلال باللقب بنسبة 72%

طرح الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا استفتاء حول هوية الفريق الفائز بلقب البطولة هذا العام.

ووصل الهلال إلى المشهد الختامي في مواجهة ضد أوراوا ريد الياباني، إذ انتهت موقعة الذهاب في ملعب محيط الرعب بهدفٍ نظيفٍ عبر البيروفي أندري كاريلو.

بينما سيكون ملعب “سايتاما” بالعاصمة طوكيو مسرحًا للإياب هذا الأحد حيث سيجذب أنظار القارة بأكملها.

سبق وأن التقى الهلال ضد أوراوا في نهائي نسخة 2017 وتمكن العملاق الياباني من حسم الأمور في مباراة شابها حالات تحكيمية ضد الزعيم.

من سيتوج بطلًا لـ #دوري_أبطال_آسيا 2019 🏆؟ — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 22, 2019

وقبل يومين من عرس النهائي، طرح الحساب الرسمي للبطولة استفتاء شارك من خلاله قرابة 35 ألف خلال ساعتين.

وصوّتت معظم الجماهير لصالح الهلال لحصد اللقب بنسبة 72% مقابل 28% للفريق الياباني، علمًا بأن الاستفتاء مفتوح لمدة يومٍ.