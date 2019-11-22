الرياضة

هل يحصد الهلال اللقب بعد الإخفاقات السابقة؟

دوري أبطال آسيا: استفتاء رسمي يرجح فوز الهلال باللقب بنسبة 72%

محمد ابو الوفاaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      22 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

طرح الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا استفتاء حول هوية الفريق الفائز بلقب البطولة هذا العام.

ووصل الهلال إلى المشهد الختامي في مواجهة ضد أوراوا ريد الياباني، إذ انتهت موقعة الذهاب في ملعب محيط الرعب بهدفٍ نظيفٍ عبر البيروفي أندري كاريلو.

بينما سيكون ملعب “سايتاما” بالعاصمة طوكيو مسرحًا للإياب هذا الأحد حيث سيجذب أنظار القارة بأكملها.

سبق وأن التقى الهلال ضد أوراوا في نهائي نسخة 2017 وتمكن العملاق الياباني من حسم الأمور في مباراة شابها حالات تحكيمية ضد الزعيم.

وقبل يومين من عرس النهائي، طرح الحساب الرسمي للبطولة استفتاء شارك من خلاله قرابة 35 ألف خلال ساعتين.

وصوّتت معظم الجماهير لصالح الهلال لحصد اللقب بنسبة 72% مقابل 28% للفريق الياباني، علمًا بأن الاستفتاء مفتوح لمدة يومٍ.

محمد ابو الوفا

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