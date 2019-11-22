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خالد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      22 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

أبوظبي : واس

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، التعزية لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العرية المتحدة، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة -رحمه الله-.

وأعرب سموه عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

صحيفة البلاد

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