بعد رونالدينيو.. هل يشتري ميسي سيارة من معرض الرياض؟

بات أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدوينيو، أول مشترٍ في معرض الرياض الدولي للسيارات.

فعلى هامش افتتاح المعرض أمس الخميس برعاية رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ، اقتنى نجم برشلونة وميلان السابق سيارة من طراز (ربيد AMR).

وهي واحدة من أصل 200 سيارة مُصنّعة من هذا النوع، بينما يحوي معرض الرياض على ما يربو على 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة حول العالم بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال.

ويُقام معرض الرياض حتى الخميس المقبل بمشاركة أكبر نُخب وشركات العالم في مجال السيارات على غرار فيراري.

بينما نشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على “تويتر” لمحادثة بين رونالدينيو وليونيل ميسي.

وقال رونالدينيو: “مرحبًا ميسي، أرسل لك هذه الرسالة لإخبارك أنني جئت إلى معرض الرياض للسيارات”.

“لقد اشتريت سيارتي، متى ستأتي أنت لشراء سيارتك؟ إلى اللقاء”.

فيما كان رد ميسي.. “أهلًا رولي، لقد عدت للتو من الرياض كنت قبل أيام هنا مع المنتخب وزرت أبو ناصر”.

“إنني عائد مرة أخرى في يناير من أجل كأس السوبر، إلى اللقاء أحبك”.

من المنتظر أن يشهد يناير القادم على الزيارة الثالثة لميسي للمملكة بعد مباراتين وديتين مع الأرجنتين عام 2014 و2019.