القتل قصاصا في جان بالرياض

الرياض ـ واس

أصدرت وزارة الداخلية امس ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض، وجاء في منطوقه أن حصين بن محمد بن حسيان الدوسري سعودي الجنسية أقدم على قتل شجاع بن محماس آل بريك الدوسري سعودي الجنسية وذلك بضربه بحديدة على رأسه مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.