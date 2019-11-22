المحليات

القتل قصاصا في جان بالرياض

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      22 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض ـ واس

أصدرت وزارة الداخلية امس ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض، وجاء في منطوقه أن حصين بن محمد بن حسيان الدوسري سعودي الجنسية أقدم على قتل شجاع بن محماس آل بريك الدوسري سعودي الجنسية وذلك بضربه بحديدة على رأسه مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

صحيفة البلاد

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