الزبادي والتدخين.. أكبر بشرى علمية للمدخنين!

الزبادي والتدخين.. يبدو أن تلك العلاقة ترسم البشرى للمدخنين بحسب موقع سكاي نيوز.

العلم في أحدث دراسة أكد أن المتناولين للألياف واللبن “الزبادي” أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة، حتى وإن كانوا مدخنين.

وذلك مقارنة بمن لا يستهلكون الكثير من هذه الأطعمة، نقلا عن دورية الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأورام.

ودرس الباحثون بيانات 10 دراسات سابقة شملت نحو 1.45 مليون شخص بالغ في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

ووثق العلماء نحو 18 ألف و822 حالة إصابة بسرطان الرئة بعد متابعة على مدى 8.6 عام في المتوسط.

وقال الباحثون في دراستهم المنشورة في الدورية العلمية، إنه تبين أن من تناولوا أكبر قدر من الألياف الغذائية كانوا أقل عرضة بنسبة 17% للإصابة بسرطان الرئة.

أما من تناولوا أكبر قدر من الألياف وأعلى كمية من اللبن فكانت نسبة إصابتهم بسرطان الرئة أقل 33% عمن تناولوا أقل قدر منهما.

وبالمقارنة بمن لم يتناولوا اللبن الزبادي على الإطلاق، كان من استهلكوا أكبر قدر منه أقل عرضة بنسبة 19% للإصابة بسرطان الرئة.

وتوصلت الدراسة، أيضا إلى أن من لم يسبق لهم التدخين تقل احتمالات إصابتهم بسرطان الرئة بنسبة 31%.

عند تناولهم أعلى مقدار من الألياف واللبن، مقارنة مع 24 %عند المدخنين، و34% عند المدخنين السابقين.