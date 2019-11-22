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الجسمي وأصيل وبلقيس يحيون حفلا السبت

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      22 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – خالد بن مرضاح

أعلن القائمون على موسم الرياض انتهاء التذاكر المخصصة لحضور حفلة الفنانين حسين الجسمي، وأصيل أبو بكر، وبلقيس، المقرر تنظيمها غدا السبت 23 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض.

يذكر أن الحفلة، طُرحت تذاكرها منتصف الأسبوع الجاري، وبدأت أسعارها من 150 ريالًا، وسيتم إحياؤها في مركز الملك فهد الثقافي الذي يتسع لأكثر من خمسة آلاف مقعد.
وكتب الجسمى، عبر حسابه على “إنستجرام”: “من القلب إلى القلوب.. كلّى شوق للقائكم يوم السبت المقبل”.

وذكرت بلقيس، في تغريدة لها عبر حسابها على ”تويتر“ قائلة: ”أحبتي أهل الرياض ألتقيكم ولأول مرة في رياض العشق والذوق مع إخواني النجوم حسين الجسمي وأصيل أبو بكر“.

صحيفة البلاد

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