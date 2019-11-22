اعتماد دولي للأكاديمية السعودية للطيران المدني

الرياض ـ البلاد

حققت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التابعة للهيئة العامة للطيران المدني انجازاً دولياً جديداً بعد اعتمادها من المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ (الإفساك) كأحد الأعضاء المعتمدين في مجال التدريب، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي عقد مؤخراً في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور 74 عضواً يمثلون الجهات التدريبية المعتمدة دولياً لدى المنظمة.

وأوضح رئيس الأكاديمية السعودية فهد بن سليمان الحربي أن هذا الانجاز يعكس اسهامات المملكة والمكانة التي وصلت لها في جميع المجالات، لا سيما في مجال تدريب علوم الطيران والإطفاء والإنقاذ، عادا فوز الأكاديمية اعترافا دوليا جديدا بخدمات تدريب الإطفاء والإنقاذ بالأكاديمية، وتوثيقا للاعترافات السبعة التي تم حصدتها مؤخراً من المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) والاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا).

وسيُمكن اعتماد المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ (الإفساك) الأكاديمية من عقد 11 حقيبة تدريبية يمنح من خلالها المتدربين شهادات معتمدة دولياً، كما يخوّل هذا الاعتماد للأكاديمية صلاحية اختبار وتقييم جميع خدمات الإطفاء والإنقاذ.

وكانت الاكاديمية السعودية قد استقبلت في شهر أبريل الماضي مدققي المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ الذين وقفوا خلالها على التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مركز تدريب الإطفاء والإنقاذ بالأكاديمية.

يذكر أن الأكاديمية باشرت تأهيل وتدريب نحو 2450 موظفاً من منسوبي خدمات الإطفاء والإنقاذ العاملين في مختلف مطارات المملكة خلال العامين الماضيين. كما يعد المجلس الدولي للإطفاء والإنقاذ (الإفساك) الذي تم إنشاؤه عام 1999م، أحد الجهات المعنية بترخيص مراكز تدريب خدمات الإطفاء والإنقاذ حول العالم وهو المعني أيضاً بتدقيق تلك المراكز ومطابقتها لمعايير ” NFPA ” الدولية الخاصة بجودة تدريب الإطفاء والإنقاذ.