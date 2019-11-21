“سلمان للإغاثة” ينفذ مشروع رصف طريق صبر – مفرق الوهط بمحافظة لحج

لحج : واس

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع رصف طريق صبر- مفرق الوهط بمحافظة لحج ضمن مشروع سبل العيش في اليمن بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويكتسب المشروع أهميته من حيوية التقاطع كونه واجهة ومدخل مديرية تبن بلحج ويخدم المسافرين من وإلى لحج، عدن، تعز، فضلاً عن كونه تقاطع حيوي يشمل كثير من المصالح والمحلات التجارية.

وأوضح محافظ لحج أحمد عبدالله تركي أنه جرى افتتاح رصف طريق صبر بلحج بمساحة 3,500 متر بتكلفة إجمالية 130 ألف دولار أمريكي، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعم لمختلف القطاعات الخدمية في المحافظة.