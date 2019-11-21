حارس أوراوا: درست نقاط قوة وضعف الهلال

شرعت طبول حرب التصريحات بين لاعبي الهلال وأوراوا في القرع، قُبيل أيام من النهائي المرتقب بينهما في دوري أبطال آسيا يوم الأحد القادم.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا بأرضية ملعب سايتاما بالعاصمة اليابانية طوكيو، لحساب إياب نهائي البطولة، علمًا بانتهاء لقاء الذهاب بهدف نظيف للكتيبة السعودية.

وقال حارس أوراوا، شيسكاو نيشيكاوا، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للبطولة عبر تويتر، إنه حلل نقاط قوة وضعف الهلال.

الحارس المخضرم (33 عامًا) والذي ينشط بالنادي منذ 2014، كان قد تغيب عن الذهاب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وحرص على مشاهدة المباراة من مدرجات ملعب محيط الرعب، وهو ما منحه فرصة للتعرف أكثر على الهلال بحسب إفادته..

“مشاهدتي لمباراة الذهاب من المدرجات أعطتني فرصة لتحليل نقاط القوة والضعف لدى الهلال”، هكذا تحدث نيشيكاوا.

وأردف.. “نحن جميعًا نتطلع للعب الإياب، وكونها في سايتاما فالدافع والحافز ليس لنا فقط بل لجماهيرنا أيضًا”.

ويسعى الزعيم إلى استغلال تعثر أوراوا الذي يحتل الترتيب الـ13 في على لائحة الدوري الياباني.

سبق وأن لاقى الهلال أوراوا في نهائي المسابقة عام 2017 وخسر اللقب في مباراة شابها الكثر من اللقطات التحكيمية.

بينما تعتبر تلك هي المرة الثالثة للزعيم في نهائي البطولة بآخر 6 أعوام.

حقق أورواو اللقب في مرتين 2017 و2007، وهو نفسرقم الهلال الذي حصد اللقب في عامي 1991 و2000.