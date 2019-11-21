برنامج معلوماتي جديد لحماية الأطفال على الإنترنت!

طرحت شركة كاسبرسكى المتخصصة فى أمن المعلومات، إصدار يحمل اسم Kaspersky Safe Kids، يعزز الرقابة الأبوية في حماية الأطفال على الإنترنت.

ويتيح هذا المنتج الجديد للوالدين، بحسب “سبوتنيك”، إدارة الوقت الذي يمضيه أطفالهم على الشاشة، واستخدامهم للتطبيقات، وإصدار تقارير حول نشاطهم العلني على “فيسبوك”.

بما في ذلك منشوراتهم وأصدقاؤهم الذين تمت إضافتهم حديثًا، إضافة إلى مشاركة نصائح من الخبراء ومقترحات من علماء نفس الأطفال، حول مواضيع عبر الإنترنت، والسماح للوالدين بحظر الوصول إلى مواقع ويب البالغين ومحتواها.

وتابعت الشركة فى بيان، أنه علاوة على ذلك، فإن Kaspersky Safe Kids يساعد في تتبع الأطفال ومعرفة موقعهم الفعلي، باستخدام أجهزة GPS.

كما يمكنه تحديد منطقة آمنة لهم للبقاء فيها، وإصدار تنبيه على الفور إذا تخطوها، وعند نفاذ شاحن البطارية يصدر إشعار من التطبيق بضرورة تنبيه الأطفال لإعادة شحنها.