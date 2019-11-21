التحالف: انتهاء اختطاف القاطرة البحرية “رابغ 3”

الرياض -البلاد

أعلن تحالف دعم الشرعية انتهاء عملية اختطاف القاطرة البحرية “رابغ 3” وتسليمها للشركة المالكة ، مؤكدا استمرار جهوده لحفظ أمن الملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الأحد الماضي، تعرض القاطرة البحرية (رابغ 3) بجنوب البحر الأحمر أثناء إبحارها لعملية خطف وسطو مسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



واستنكر مجلس الوزراء في جلسته أول أمس الثلاثاء في الرياض، ما تعرضت له القاطرة البحرية (رابغ 3) من عملية خطف وسطو مسلح من قبل عناصر يتبعون للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكداً أن ذلك يمثل تهديداً حقيقياً لخطر تلك الميليشيات الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب.

من جهتها قالت حكومة اليمن الشرعية، إن خطف الحوثي للقاطرة الكورية يؤكد أنها جماعة إرهابية تهدد أمن العالم.