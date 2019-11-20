“شرائح عالمية” ترصد الفائزين بالنسخة الـ (24) من سباق الجري الخيري

الدمام-حمودالزهراني

أعلنت لجنة الخدمات المساندة عن توفيرها لشرائح إلكترونية معتمدة على المستوى العالمي من أجل رصد نتائج النسخة الـ (24) من سباق الجري الخيري الذي سينطلق (السبت) المقبل، حرصا منها على الدقة في اخراج النتائج الختامية للسباق، قبل الاعلان عن أسماء الفائزين في مختلف الفئات المتنافسة في السباق.

كما سيتم عرض النتائج بشكل حي على الشاشات المخصصة لذلك حول نقطة النهاية، مع امكانية الحصول على كامل النتائج عبر الموقع الإلكتروني للسباق عقب نهاية السباق بشكل مباشر.

ويأتي ذلك حرصا من لجان السباق المختلفة على تحقيق أهداف السباق الانسانية السامية، حيث يرصد الجميع زيادة في أعداد المشاركين والمنظمين والجمهور في كل عام، مما ينمي الحاجة لمواكبة هذه الزيادة من خلال الترتيب والتنظيم والاعداد الذي يتناسب مع الحجم التاريخي والبعد الاجتماعي الانساني للسباق.

من ناحية اخرى، بدأت اللجنة المنظمة للسباق في تجهيز نقطة الانطلاقة، ومواقف السيارات للمتسابقين والجماهير واللجان العاملة، بالإضافة للمخيم الخاص بتجمع المتسابقين، في الوقت الذي أكملت فيه لجنة الحفل الختامي الترتيبات الخاصة بتكريم المشاركين والفائزين والفائزات من جميع الفئات العمرية، وذلك بالتنسيق مع اللجان العاملة الاخرى، فقد تم استلام (20) ألف ميدالية، ستوزع على كافة المتسابقين دون النظر للمركز المتحقق، في اشارة إلى أن تحقيق الأهداف السامية الموضوعة للسباق تحتل المرتبة الأولى بعيدا عن مبدأ الفوز والخسارة.

وفي الوقت نفسه، تم تسلم جميع الدروع المقدمة من لجنة السباق كجوائز عينية، فيما تمت مراجعة واعتماد كشوف نتائج المتسابقين الفائزين والفائزات حسب الفئات العمرية المعتمدة، وكذلك مراجعة واعتماد الجوائز النقذية المخصصة لكل فئة، والتي يبلغ مجموعها (180) ألف ريال سعودي.