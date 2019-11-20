ساما تطلق النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني Secure 19

جدة : البلاد

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إطلاق النسخة الثالثة من برنامجها المتخصص في مجال الأمن السيبراني Secure 19، لتدريب وتأهيل مجموعة من الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني للعمل في القطاع المالي وكافة القطاعات الأخرى. حيث سيشمل البرنامج عدة مسارات تدريبية وهي: الدفاع والحماية والحوكمة والبنية التحتية والهجوم واختبار الاختراق.

وأوضحت “ساما” أن برنامج Secure 19 سيستمر لمدة سبعة عشر أسبوعاً، ويحصل من خلاله المتدربون على تأهيل علمي وتدريب وتطبيق عملي وزيارات وأنشطة متنوعة في مجال الأمن السيبراني على يد جهات عالمية متخصصة في هذا المجال.

وتدعو مؤسسة النقد الراغبين في الالتحاق ببرنامج الأمن السيبراني Secure 19 من خريجي وخريجات جميع تخصصات أقسام الحاسب الآلي وتقنية المعلومات من الجامعات المحلية والخارجية المعتمدة;إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على الرابط ، مشيرة إلى أن عملية القبول في البرنامج ستمر بعدة مراحل لتقييم المتقدمين ؛لاختيار 20 متدرباً ومتدربة للمشاركة في هذه الرحلة التدريبية العلمية المتخصصة للعمل على اكتساب مهارات متميزة تساهم في تعزيز الأمن السيبراني في المملكة، تحت رعاية كاملة من “ساما”.

واشترطت المؤسسة في المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية من حديثي التخرج أو ممن لديهم خبرة لا تتجاوز العامين ومن الذين يجيدون اللغة الإنجليزية والحاصلين على مؤهل بكالوريوس

أو ماجستير في أحد تخصصات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله. كما اشترطت المؤسسة ألا يزيد عمر المتقدم عن 26 سنة لخريج البكالوريوس و29 سنة لخريج الماجستير، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.

تجدر الإشارة إلى أن “ساما” كانت قد احتفلت العام الماضي بتخريج 26 طالباً وطالبة من الدفعة الثانية من برنامج Secure 18 خضعوا لتدريب مكثف استمر لأكثر من ستة أشهر بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، فيما شملت الجهات المستقطبة للخريجين كلاً من مؤسسة النقد والقطاع المالي.