خطوات للتغلب على الجوع العاطفي

كشفت الأبحاث العلمية أن الإفراط في تناول الطعام يأتي بسبب تخفيف المشاعر السلبية، لا ينبع من الحاجة لسد جوع جسدي بقدر ما هو حاجة لإشباع جوع عاطفي، حيث ينتج عن مشاعر كالغضب واليأس والشعور بفقدان السيطرة وعدم التقدير ، و هناك طرق للتغلب على الجوع العاطفي ، لكنها وقبل كل شئ يجب أن تنبع من حب الإنسان لجسمه وثقته بنفسه واهتمامه الحقيقي بشخصه، وتعتمد هذه الخطوات على ما يلي:
1/ شرب الماء والانتظار قليلا للتأكد من أن إشارة المخ للمعدة صحيحة بالشعور الفعلي للجوع.
2/ التوقف قبل جلب الطعام عند الشعور بالجوع العاطفي.
3/التعود على تقبل مشاعرك حتى السيئ منها.
4/استهلاك الأغذية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة خاصة فيتامين C , E .
5/ القيام بأى نشاط بدني يعمل على الهدوء والاسترخاء كالرياضة.