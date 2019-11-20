تكليف صباح الخالد بتشكيل الحكومة الكويتية

الكويت- وكالات

أدى الشيخ صباح الخالد الصباح رئيس الوزراء الكويتي المكلف القسم امام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ايذاناً بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وبحسب نص الدستور لا يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.

وكان الشيخ صباح الأحمد استقبل، بقصر بيان صباح أمس على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق، والشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأصدر أمير الكويت أمرا منذ يومين بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وكلف جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المبارك اعتذر عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وأحال النائب العام في الكويت بلاغا ضد وزير الداخلية المقال إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء في قضية “صندوق الجيش”، المختص بتقديم المساعدات لمنتسبي الجيش.وقالت صحيفة “القبس” الكويتية، إن قرار النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، جاء بناء على ما رسمه القانون والاختصاص.