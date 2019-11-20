الفيصل ينقل تعازي القيادة لولي عهد أبوظبي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

نقل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رأس وفد ضم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وعدد من المسؤولين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ومواساتهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان – رحمه الله، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.