اجتماع عربي طارئ الاثنين لبحث الموقف الأميركي من الاستيطان

القاهرة : البلاد

أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد دورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الاثنين المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث “التطور الخطير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967م”.

وأوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له اليوم أنه تم الاتفاق على عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الاثنين المقبل، بعد مشاورات جرت بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والعراق الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية ودولة فلسطين، مشيرًا إلى أن الطلب الفلسطيني أيّده عدد من الدول العربية.

وأضاف زكي أنه من المقرر أن تقدم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة شارحة بآخر مستجدات ملف الاستيطان الإسرائيلي ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن، كما ينظر مجلس جامعة الدول العربية في الاجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيًا للتعامل مع الإعلان الأمريكي.

وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية بأنها خاطبت الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد اجتماع وزاري لبحث الموقف الأمريكي الأخير الذي عبّر عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم 18 نوفمبر الجاري بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأمريكية الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.