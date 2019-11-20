أمير مكة ونائبه يتسلمان تقرير حصول جامعة أم القرى على الاعتماد المؤسسي

مكة المكرمة – ياسر بن يوسف

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان تقرير حصول جامعة أم القرى على الاعتماد المؤسسي للجامعة من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

وسلم التقرير لسموهما مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، ويضم اعتماد نحو 37 برنامجًا أكاديميًا من الهيئات والمؤسسات الدولية.



ويأتي حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، والبرامجي الدولي من أجل مواكبة الجامعات العالمية وتحقيق متطلبات الجودة في مخرجات الجامعة الأكاديمية والبحثية والمساهمة في التنمية الوطنية بشتى العلوم والمعارف التي يتطلبها سوق العمل.

من جهة أخرى استقبل سموهما كشافة وزارة التعليم المشاركين في منافسات المرحلة النهائية لمنافسات رسل السلام للتميز الكشفي “المتقدم” التي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة نشاط الطلاب ” النشاط الكشفي” خلال الفترة من 20 – 23 / 3 / 1441هـ .

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزائدي أن المنافسات الكشفية الجماعية عبارة عن (طلائع) تقدم أفضل المبادرات المجتمعية التي تحقق رؤية الوطن 2030.