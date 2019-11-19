30 شركة في معرض مكة لتأثيث الفنادق

جدة- ياسر بن يوسف

دشن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي مساء أمس “معرض مكة الأول لتأثيث الفنادق” بمقرها الرئيس على طريق الأمير محمد بن سلمان، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين وبمشاركة أكثر من 30 مؤسسة وشركة محلية.

ويجمع المعرض، الذي يستمر حتى الأربعاء، نخبة من أبرز وأهم المستثمرين السعوديين في قطاع الضيافة، خلال النسخة الأولى التي تحظى بأهمية كبرى، بعدما قدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حجم الاستثمارات الفندقية بالعاصمة المقدسة بنحو 143.9 مليار ريال، في ظل النمو اللافت لقطاع الضيافة، وازدهار مشاريع البناء الضخمة من شقق مفروشة وفنادق، ومواكبة مع التوسع الهائل الذي تشهده المملكة في الحج والعمرة، والتسهيلات التي قدمتها الدولة لمنح التأشيرات للقادمين من الخارج الذين تستقبلهم نحو 24480 غرفة فندقية. وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي، أن الغرفة تضع مقدراتها الكاملة لتحقيق الاقتصاد المزدهر، والمجتمع الحيوي وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030،

مبينًا أن المعرض الذي يستهدف السوق المحلي في نسخته الأولى، جذب أكثر من 30 شركة محلية، وضم عددًا من صناع القرار بمجال الضيافة من جميع أنحاء المملكة، من رؤساء تنفيذيين، ومصممي ديكور، ومديري مطاعم وغيرهم. وقال إن المعرض يجمع قطاعات الضيافة في قلب المشاريع الفندقية التي يتم إنشاؤها حاليًا، سواء المستثمرين أو المطورين العقاريين، أو المهتمين بالشأن العقاري والفندقي، من أجل إبرام العديد من الصفقات التجارية التي ستعود بالنفع على كل الأطراف،

وسيكون المكان المناسب لعدد من الموردين الذين يقدمون علامات تجارية وطنية عالية الجودة تثري قطاع الضيافة، وتسهم في تعزيز قدرة المنتج السعودي. وأشار هشام كعكي إلى أن المعرض يستهدف أكثر من 5 آلاف زائر متخصص في أيامه الثلاثة، ويوجه إلى 5 فئات رئيسة وستركز النسخة الأولى ستركز بشكل كبير على كل ما يخص تأثيث الفنادق الجديدة.