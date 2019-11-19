مقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بسوريا

البلاد : وكالات

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين جراء انفجار دراجة نارية مفخخة بقرية جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي اليوم.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار وقع بالقرب من دوار المحطة في المدينة التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا، ما أدى لمقتل السائق وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، إضافة لوقوع أضرار مادية في المنطقة.

ويأتي هذا بعد يوم من إطلاق مسلحين يستقلون دراجة نارية النار على سيارة تُقلّ مقاتلين من “الجيش الوطني” الموالي لتركيا قرب المسجد الكبير في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “القوات التركية” والفصائل الموالية لها شمال شرق حلب، ولاذ المسلحون عقب ذلك بالفرار دون تسجيل وقوع أضرار بشرية.