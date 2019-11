كلوب يكشف عن أكثر ملعب “يكره” اللعب على أرضيته!

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إنه يكره اللعب على أرضية ملعب سانشيز رامون بيزخوان الخاص بفريق إشبيلية الإسباني.

وتحدث كلوب (52 عامًا) تحدث في حوار نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على هامش مشاركة ليفربول في كأس العالم للأندية.

وتطرق المدرب الألماني إلى الحديث عن عديد الأمور حيال فريقه والمنافسة هذا الموسم.

بيد أن مسألة ملعب إشبيلية حازت على اهتمام المتابعين بشكل كبير، إذ قال ردًا على السؤال حول أكثر ملعب يكره اللعب على أرضيته..

“لست متأكدًا من أنه أفضل ملعب يمكنني اللعب فيه، لكن أكره كثيرًا اللعب في ميدان إشبيلية بسبب الأجواء هناك، هذه ليست مجاملة”.

🗣️ Jürgen Klopp couldn't pick his favourite stadium to play in… But he knows which one he doesn't want to come back to… 😉⚪️🔴

"The stadium I hate most to play is Sevilla because of the atmosphere there".

3 games and 0 wins, we don't blame you Jürgen!#WeareSevilla pic.twitter.com/29fHFmF3k0

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 19, 2019