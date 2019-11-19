فيسبوك يطلق تطبيقا جديدا لدمج المؤثرات الخاصة على النصوص والصور

أصدر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك “Facebook” ، تطبيقًا جديدًا لابتكار الميمز يسمى Whale بمتجر التطبيقات الكندي، وهو ما يمثل أحدث محاولات الشبكة الاجتماعية لجذب المستخدمين الصغار إلى المنصة، وفقا لما ذكره موقع “the information”

ويعتبر التطبيق المسمى Whale، وسيلة سهلة لدمج المؤثرات الخاصة على النصوص والصور، إذ يمكنك تحميل الصور الخاصة بك، مع إمكانية إضافة مجموعة من النصوص والرموز التعبيرية والفلاتر.

وقد تم إصدار التطبيق خلال الأسبوع الماضي، فقط على متجر التطبيقات الكندي التابع لشركة آبل، حيث تقول قائمته إنه يمكن استخدامه لتحرير صورك أو الصور المخزنة على الهاتف، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك مشاركة الميمات التي يصنعونها بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام وMessenger.

وقد صمم التطبيق بواسطة فريق Facebook Product Experience) NPE) الجديد، المتخصص بتجربة التطبيقات الجديدة لفيسبوك، والذى تم تأسيسه قبل بضعة أشهر للعمل على تطبيقات فيس بوك التجريبية، وتشمل الجهود السابقة للفريق إطلاق تطبيق Bump للدردشة، إلى جانب تطبيق Aux للاستماع جماعي.

ووفقا لموقع “ذا فيرج” التقني، تستهدف مجموعة التطبيقات الجديدة من فيسبوك، مالكي الهواتف الذكية الأصغر سناً، وهو الجيل المهووس حالياً بمنصات أخرى مثل TikTok و Twitch.

وصرح متحدث باسم فيسبوك لموقع “The Information”: ” إنه يستخدم اسم العلامة التجارية المنفصل NPE للتأكيد بأن تطبيقاته يمكن أن تتغير بسرعة، أو حتى يتم إيقافها إذا وجدت الشركة أنها ليست مفيدة للأشخاص”.