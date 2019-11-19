عودة الدوام الشتوي بمدارس الرياض

الرياض : البلاد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عودة الدوام الشتوي لجميع مدارس البنين والبنات في مدينة الرياض اعتبارا من يوم الأحد القادم السابع والعشرين من شهر ربيع الجاري

ووجه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي تعميما اطلعت لجميع قائدي وقائدات المدارس أكد فيه العودة للدوام الشتوي في مدينة الرياض وذلك لقرب فصل الشتاء حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات مؤكدا على أن تكون بداية الاصطفاف للطابور الصباحي الساعة السابعة صباحا وبداية الحصة الأولى الساعة السابعة وخمس عشرة دقيقة . ومنح مدير التعليم قائدي وقائدات المدارس صلاحية إيقاف برنامج الاصطفاف الصباحي حسب الأحوال الجوية إذا كانت تسبب ضررا على الطلاب والطالبات وذلك تماشيا مع قرار وزير التعليم