الدولية

عشرات القتلى في مظاهرات إيران

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      19 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

عبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الثلاثاء عن “القلق” إزاء تقارير عن استخدام ذخيرة حية ضد المتظاهرين في إيران ، وعن تسببها بعدد “كبير” من القتلى في أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل للصحافيين “نشعر بالقلق خصوصا من أن استخدام الذخيرة الحية تسبب كما يعتقد بعدد كبير من الوفيات في أنحاء البلاد”.

وأضاف أنه فيما يصعب التأكد من عدد القتلى والجرحى، لأسباب منها حجب الإنترنت منذ السبت، فإن وسائل إعلام إيرانية و”عدة مصادر أخرى” تشير إلى أن “عشرات الأشخاص قد يكونوا قتلوا” خلال التظاهرات.

صحيفة البلاد

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