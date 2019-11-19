شاهد.. إحباط تهريب 3.2 ملايين حبة كبتاجون مخبأة بألواح رخام

البلاد : متابعات

تمكّن رجال الجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون كانت مخبأة في إحدى الإرساليات الواردة للمملكة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الجمارك السعودية بـ”تويتر”، لحظة كشف كمية المخدرات، التي بلغت 3 ملايين و272 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية “ألواح رخام”.

وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبط مستقبل تلك الكمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

تمكنت #الجمارك_السعودية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت 3,272,000 حبة، عثر عليها مخبأة في إرسالية "ألواح رخام"، وبالتنسيق والتعاون مع #مكافحة_المخدرات تم ضبط المستقبل لتلك الكمية. #ارقد_وآمن pic.twitter.com/1yfYOENZi4 — الجمارك السعودية (@SaudiCustoms) November 18, 2019