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شاهد.. إحباط تهريب 3.2 ملايين حبة كبتاجون مخبأة بألواح رخام

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      19 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تمكّن رجال الجمارك في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون كانت مخبأة في إحدى الإرساليات الواردة للمملكة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الجمارك السعودية بـ”تويتر”، لحظة كشف كمية المخدرات، التي بلغت 3 ملايين و272 ألف حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إرسالية “ألواح رخام”.

وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم ضبط مستقبل تلك الكمية من حبوب الكبتاجون المخدرة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

صحيفة البلاد

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