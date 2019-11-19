الرياضة

سحب قرعة دور الـ32 والأدوار المتقدّمة من كأس الملك.. الاثنين

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع اﻷول / 1441 هـ      19 نوفمبر 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين المقبل 25 نوفمبر الجاري موعداً لإجراء قرعة دور الـ 32 والأدوار المتقدمة من كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك عند الساعة 7.15 مساءً بمدينة الرياض.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ 32 في الفترة من 4-7 ديسمبر المقبل علما بأن الأندية التي تأهلت إلى هذا الدور هي كالتالي :(جدة، الهلال، البكيرية، الفيحاء، الجبلين، الوحدة، المجزل، أبها، الجيل، الروضة، الأهلي، الصفا، الدرع، الفتح، النجوم، الشعلة، الاتفاق، الطائب، ضمك، نجران، الخليج، العين، الأخدود، العربي، الاتحاد، العدالة، النصر، أحد،الرائد، التعاون، الفيصلي، والشباب).

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *