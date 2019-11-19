رسميًا يوفنتوس يجدد عقد بونوتشي حتى صيف 2024

أعلن حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم السبعة المنصرمة، يوفنتوس ، عن تجديد عقد مدافعه ليوناردو بونوتشي.

ونشر النادي بيانًا مقتضبًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، كشف من خلاله عن تمديد تعاقد بونوتشي حتى صيف 2024.

بموجب العقد الجديد سيصبح بونوتشي (23 عامًا) ضمن اللاعبين الأربعة الأعلى راتبًا في يوفنتوس.

بينما سيكون بعمر السابعة والثلاثين عند انقضاء تعاقد مع فريق السيدة العجوز بنهاية موسم 2023-2024.

ويعتبر بونوتشي أحد أعمدة يوفنتوس الرئيسية التي عاصرت جيله الذهبي.

فانضم إلى الفريق عام 2010 قادمًا من باري في صفقة كلفت خزائن البيانكونيري ما يربو على 15 مليون يورو.

وخاض بقميص اليوفي 376 مباراة في جميع المسابقات مُسجلًا 25 هدفًا وصانعًا لـ 10 أخرى.

وأحرز خلال تلك المدة 7 ألقاب للدوري و4 لكأس إيطاليا و3 ألقاب للسوبر الإيطالي.

بينما وصل إلى نهائيين لدوري أبطال أوروبا وخسر كليهما ضد برشلونة 2015 وريال مدريد 2017.

فيما سيقبل يوفنتوس على تمديد التعاقد مع إثنين من أبرز عناصر الفريق الأساسية خلال الأيام القادمة.

إذ سيمدد الحارس الدولي البولندي فيوتشيك تشيزني تعاقده حتى صيف 2024.

أما الجناح الأكوادوري خوان كوادرادو فسيمدد عقده حتى صيف 2022 مع خيار التمديد لعام إضافي.